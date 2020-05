LIVEBLOG: Gjin KNKB-wedstriden oant 1 septimber

It tal ferslaafden oan bygelyks drugs of alkohol dat help siket om ôf te kicken is troch de coronaproblemen ôfnaam, dat merke sûnenspsychologen. Ek yn Fryslân wie dat it gefal, mar neffens Eveline Molenaar van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) lûkt dat sûnt twa wiken wer by. "Gelukkig maar," seit sy, "want we willen in de eerste plaats benadrukken dat het veilig is bij ons."

Gewoanwei wurdt VVN yn Fryslân tsientallen kearen de wike belle troch minsken dy't help sykje. Troch de coronakrisis wie dat dus wol minder. Om útein te setten mei in behanneltrajekt is in ferwizing nedich fan de húsdokter. En fanwege it coronafirus doaren minder minsken nei de húsdokter te gean. Dêr komt by ferslaving nochris boppe-op dat minsken harren sawiesa faak al skamje foar harren problemen.