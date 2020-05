LIVEBLOG: Cambuur makket him op foar útspraak; gjin nije besmettingen

De wichtichste belange-organisaasjes yn it Nederlânske proffuotbal beprate de grutte finansjele gefolgen fan de coronakrisis. Dit topberie op it haadkantoar fan de KNVB yn Zeist is in inisjatyf fan fuotbalmakelder Rob Jansen, die as foarsitter fan de belange-organisaasje Pro Agent de gearkomste op de nasjonale fuotbalaginda krigen hat. De KNVB sit de gearkomste foar. De fakbûnen VVCS en Profprof skowe oan, krekt as de belangebehertiger fan coaches (CBV), klups (FBO) en earedifyzje (Eredivisie CV) en earste difyzje (ECV).

De petearen sille benammen gean oer begruttings, salarissen en fergoedings. It is net de bedoeling dat der by it oerlis ferplichtings oer bygelyks salariskoartings oplein wurde kinne. Ek oer kompetysjes, promoasjes en degradaasjes sil yn prinsipe net praat wurde.

Neffens de KNVB is it ynkomsteferlies foar klups yn it betelle ferlies troch it ôfbrekken fan it seizoen fanwegen de coronakrisis sa'n 300 miljoen euro en kin dy sels oprinne ta 400 miljoen euro, by it útbliuwen fan transferopbringsten.