KNKB nimt beslút: hiele simmer lang gjin offisjele keatswedstriden

PC en Frouljus PC: Dreech ferhaal.

De datum foar de PC is ûndertusken fêststeld op woansdei 30 septimber. De organisaasje hat oanjûn dat sûnder publyk keatse gjin opsje is. Sjoen de no jildende regels soe dat betsjutte dat de PC net keatst wurde sil. PC foarsitter Ids Hellinga: "Dy kâns is reëel. Mar dat wie 21 april ek al sa. Minister De Jonge hat krektlyn noch sein dat der gjin beslút naam is oer nei 1 septimber. It is inkeld in spoarboekje. It komt der no op oan hoe't de fersoepeling útpakt. It tal nije besmettingen, IC opnamen ensfh.. Foar ús is 30 septimber allinnich mar in datum. En salang't it ferbod net útsprutsen is, bliuwt dat sa. 'We'll cross that bridge when we get there."

Wigle Anema fan de keatsferiening yn Weidum wol graach in Frouljus PC organisearje. "Wy stean der posityf yn. Wy wolle de Frouljus PC graach organisearje, mei alles der op en der oan. Dus ek mei publyk, mar dat sil wol dreech wurde. En dan is it de fraach oft it noch wol sin hat. Mar as de froulju it wolle, dan dogge wy it, mar dan sil it mear wei hawwe fan in gewoane keatspartij. Mar goed, oan ús sil it net lizze." Weidum hat oant no ta noch gjin datum foar de Frouljus PC yn septimber oanfrege. Anema: "Dat litte wy oer oan de KNKB".

Tûkelteammen

Bûnsdirekteur Hoekstra lit witte dat it idee om septimber goed te benutten foar it keatsen by de manlju mear draachflak hat as by de froulju. Hoekstra: "Dat hat by de froulju ferskate praktyske redenen. Bygelyks oare sporten (fuotbal, follybal) en stúdzje."