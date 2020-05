Fideodeiboek: "Zo kunnen mensen elkaar toch zien van dichtbij en met elkaar spreken"

Al mear as sân wike mei der gjin besite komme yn fersoargingstehûs de Beuckelaar yn Sint-Anne, mar dêr is gelokkich wat op betocht. Sari Lintula lit yn har vlog de glêzen wand yn in hal sjen. Hjirtroch kinne minsken harren famylje noch wol fan tichtby sjen en mei se prate.