Soarchferlieners GGZ wreidzje behannelingen mear út: "We hebben steeds contact gehouden"

"De staatssecretaris heeft gelijk," seit Ton Dhonth, direkteur fan GGZ Fryslân. "We hebben steeds contact gehouden met de cliënten, maar het wordt tijd dat we de behandeling weer normaal opstarten, uiteraard wel binnen de regelgeving. Dus meer face to face, ook al hebben we dat wel gedaan, alleen gaan we nu bijvoorbeeld de groepsbehandelingen weer opstarten."

Kliïnten ha de lêste wiken ferskillend ûnderfûn. "Sommige missen het directe contact, dat geeft meerwaarde, maar anderen voelden zich zelfs beter bij het feit dat ze drie keer per week werden gebeld in plaats van een wekelijks huisbezoek."

Hy hâldt der sterk rekken mei dat der mear minsken foar help oanklopje sille. "Mensen die al kwetsbaar waren of zijn geworden. Maar ook hulpverleners die in de zorg in het ziekenhuis werken kunnen in de problemen komen. We kijken met collega-instellingen hoe we de capaciteit goed kunnen inzetten. Ook

beeldbellen blijven we inzetten omdat we zo meer mensen kunnen bedienen in korte tijd."

Oft de kapasiteit foldwaande is, kin er net sizze. "Niemand kan aangeven hoe groot de groei kan zijn. Ik maak me ook zorgen over onze eigen hulpverleners want die moeten ook omgaan met deze situatie en hebben ook thuis hebben gezeten. Die combinatie, dus met de groei, maak ik me wel zorgen over."