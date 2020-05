Kollum-fuotballer is oanfierder by Nederlânsk dôve-alvetal

Fan Kollum nei Oranje

Gert-Jan Roelofsen is syn hiele libben al dôf, mar spilet wol yn it twadde fuotbalalvetal fan VV Kollum. Fuotbal is him alles en troch de coronakrisis hat hy it bot mist. Hy is yn tarieding foar syn wedstriden yn Oranje.

Hy traint yndividueel op it sportpark yn Kollum. Fuotbalje mei in beheining is dreech, mar hy makket der it bêste fan. "Met name de communicatie met de spelers is anders," seit Gert-Jan, wylst in dôvetolk syn wurden útleit. "We hebben een halfuur van tevoren al een voorbespreking met de trainer. We nemen de plannen door en hoe we gaan spelen. Tijdens de wedstrijd kunnen we vaak op momenten dat de bal uit is even contact hebben. Dat is wel fijn."