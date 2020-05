Keunstners yn Ljouwert sette wurk foar it rút 'foar keunstrûte op ôfstân'

De lokaasjes steane op in plattegrûn en binne te werkennen oan in stjer op in tegel. Dielnimmers kinne in berjocht achterlitte foar de keunstners troch in reaksje by de oanbelangjende persoan yn de brievebus te smiten.

Dizze wurken bliuwe in moanne stean. Yn july en augustus komme der oare keunstwurken te stean fan de keunstners. Op 1 juny fytst Cuun by de rûte del op har poetrybike. Passanten meie in gedicht út har fytstas pakke.

Under de dielnimmende keunstners sitte ûnder oare Carla van der Heijde, Dirk Beintema, Catrinus Spinder en Ton Groothaar.