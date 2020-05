Earste besikers foar Talma Hûs yn Feanwâlden: "Ik bin hiel bliid dat ik mem wer sjoen ha"

"Ik hie in foto mei fan mysels," seit frou Tijtsma. "Dat is nedich om't se my oars miskien net weromken." By de besite yn it Talma Hûs jilde strange regels. Earst moat de besite troch in slûs dêr't se allegear fragen beäntwurdzje moatte. Se krije in mûlkapke en moatte har hannen ûntsmette. Ek wurdt de temperatuer opmetten.

Thea Dijkstra is regiomanager fan Elkander: "It mûlkapke is binnen ferplicht, de skelk net. We biede it al oan, want it kin wêze dat ús bewenner de besite in krûp jaan wol."

Tijtsma is bliid dat se as earste útkeazen is. "Je kinne byldbelje of yn in soarte fan 'babbelbox' sitte, mar dat past net by mem. Dit al en dêrom bin ik o sa bliid no."