De Fytsalvestêdetocht giet wol troch dit jier; firtueel op de hometrainer

Op in skerm

Meidwaan betsjut dus in fyts yn de wenkeamer, sliepkeamer of yn de tún. Op in skerm sjochst dysels fytsen mei de oaren dy't mei dy yn de groep starte. De wjerstân fan it achtertsjil wurdt bepaald troch de software. As je berchop gean, krije je it swierder en berchôf krije je it makliker. Dus ek goed om sa no en dan ôf te wikseljen fan kopman of -frou.

De firtuele tocht kin mei maksimaal 50 minsken tagelyk riden wurde. Bedoeling is dat elkenien om 05.00 oere start. By elke stêd krijst fiif minuten skoft om eefkes wat te iten of om nei it húske te gean.