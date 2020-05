Sneltrein tusken Ljouwert en Grins kriget ekstra stopplak

De ekstra sneltrein tusken Ljouwert en Grins kriget in ekstra stopplak. De sneltrein soe earst ien stopplak ûnderweis krije, mar nei oerlis is besletten om in ekstra plak ta te heakjen. De wachttiid dy't ûntstiet troch it inkelde spoar wat tusken Ljouwert en Grins leit, kin brûkt wurde troch op in ekstra stasjon stil te stean.