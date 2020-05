Fideodeiboek: "Het is strijd op de zaak, maar ook een beetje in het hoofd"

It wie in swiere perioade foar Joris Hagting. Hy is eigener fan it restaurant 'Aan de Gracht' yn Snits. De stress fan de coronakrisis is by him sa fier oprûn, dat hy fysike klachten krige en ferplicht thús bliuwe moast. Dochs sjocht Joris yntusken dat it ôfheljen fan iten goed giet en dat er sels nije gesichten sjocht.