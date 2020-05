'Coronakeatsen' yn Minnertsgea, mar wol op oardel meter ôfstân

Foaropsteld, sa sizze se by keatsferiening Minnertsgea, it keatsen op de tongersdeitejûn is foar de lol. Mar de keatsers wolle wol wedstriden spylje kinne. En dus moasten der wat oare spulregels komme, seit betinker Jacob Wassenaar.

"Wy hawwe it fjild wat oars yndield, en it perk", sa fertelt hy. "Dat hawwe wy dien mei read-wite linen. As je dan net yn dy linen komme, dan tinke wy dat it mooglik is om op ôfstân te keatsen." Want, sa seit Wassenaar, "dy oardel meter is de ôfrûne moannen sa ynboargere, dat it wol slagje moat".