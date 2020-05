LIVEBLOG: Mear pasjinten sûnder as mei coronafirus op intensive care

Minsken dy't min sjogge of blyn binne, driigje troch de coronakrisis yn in grutter isolemint te reitsjen. Wa't neat of min sjocht, hat faaks help nedich yn winkels of om bygelyks plak te sykjen yn it iepenbier ferfier. Op it stuit in oar by de earm nimme, is der net by. Ek is der net in soad begryp as de blinestôk by ûngelok immen rekket. Lida Stokkel fan Oogvereniging regio Fryslân pleitet foar mear begryp.

