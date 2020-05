LIVEBLOG: "Bioskopen net rendabel mei maatregelen"

Bioskoopkonsern Pathé, mei ûnder oare twa fêstigings yn Ljouwert, sil oer rom twa wiken beheind de doarren wer iepenje foar publyk. It bedriuw is bliid dat it nei wiken fan stilte de besikers wer ûntfange kin, mar der is ek sprake fan in dûbel gefoel. "Natuurlijk is het beter dan niets, maar het is absoluut niet rendabel", seit Pathé-direkteur Jacques Hoendervangers.

De grutste bioskoopeksploitant fan Nederlân hat in protokol opsteld, wêryn't in tal rjochtlinen opnaam binne. Elk moat foarôfgeand oan de film online in reservearring meitsje en in ticket keapje, in meiwurker wiist dan de stuollen oan. Tusken húshâldings of duo's moatte minstens trije lege stuollen sitte, en efterinoar sitte is net tastien. Ek sille der minder films sjen litten wurde, om de tastream better regulearje te kinnen.