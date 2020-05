Noed oer minsken dy't neat of min sjogge: grutter isolemint troch coronamaatregels

Normaal holpen winkelmeiwurkers wol mei it boadskipjen, mar no fernimme blinen en minsken dy't min sjogge dat dat net mear kin. Minsken doare in oar net mear by de earm mei te nimmen. In soad leden fan de Oogvereniging moatte mei it gesicht hiel tichteby in produkt komme, om it etiket lêze te kinnen. Se krije dêr tsjintwurdich krityk op: "Kan dat niet anders, blijf er met je handen vanaf."

Lida Stokkel is sekretaris fan Oogvereniging regio Fryslân. Sy krijt de lêste wiken in soad mailtsjes fan besoarge leden. "Winkelpaden zijn vaak vrij smal en als er dan per ongeluk met de stok tegen iemand zijn been aangetikt wordt, wordt er al gauw opgemerkt van: 'Anderhalve meter afstand, hè!' Boadskippen online bestelle is meastal ek gjin opsje as je blyn binne.