Gjin iepening, wol simmerlessen by Keunstakademy Fryslân

De iepening fan it nije gebou troch wethâlder Sjoerd Feitsma koe yn april net plakfine. En ek de iepening fan de earste ôfstudearútstalling heal maaie troch kommissaris fan de Kening Arno Brok gie net troch.

De coronamaatregels binne no lykwols ferromme en dêrtroch kinne op 1 juny de simmerlessen wol begjinne. Dat slagget binnen de beheiningen dy't jilde en dêr is Keunstakademy Fryslân wakker bliid mei.

De simmerlessen fine plak yn workshops yn de hiele provinsje. In soad skilderdagen as -wiken fine bûten plak yn ferskate lânskippen yn Fryslân. Boppedat is it folsleine gebou fan de Keunstakademy yn Ljouwert corona-proof makke foar de simmerklassen en de lessen dy't yn septimber begjinne.