Bern mei in glydbaan it bernedeiferbliuw yn

Sa moat it personiel fan de bernedeiferbliuwen op oardel meter ôfstân bliuwe fan de heiten en memmen. Dat makket de oerdracht fan de bern moarns by it bringen en letter by it opheljen lestich. Gewoanwei meie de âlders faak gewoan nei binnen, mar no mei dat net. Benammen foar bern fan ûnder de fjouwer is dat lestich. Se moatte faak efkes wenne en dat slagget somtiden it bêst as heit en mem noch even meigean.

No't dat net kin, ha bernedeiferbliuwen oare wizen betocht om dy oergong makliker te meitsjen. Sa komme de bern by bernedeiferbliuw Villa Vrolijk yn Ljouwert no mei de glydbaan nei binnen. Heit of mem set it berntsje bûten op de glydbaan en it personiel fangt it berntsje oan de oare kant op.