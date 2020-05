Ljouwerter mooglik slachtoffer fan koalmonoksidefergiftiging

Yn de flat oan De Gealanden wie in meldapparaat ôfgien. Dêr kamen de plysje, de brânwacht en de ambulânsetsjinst op ôf. Se krigen gjin gehoar en doe hat de brânwacht de doar iepenbrutsen. Dêrnei waard it slachtoffer fûn.

Hoe't it mei it slachtoffer is, is net dúdlik. De brânwacht docht mjittingen yn it hûs.