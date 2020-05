Fitnessbedriuw stapt nei de rjochter om iepen te kinnen

It bedriuw fynt de maatregels foar sportskoallen fierstente bot en easket dat se opheft wurde. De fitnessketen seit dat dy in feilich protokol hat en wiist ek nei it bûtenlân. Yn lannen as Eastenryk, Switserlân en yn guon dielsteaten fan Dútslân binne sportskoallen fan 'e wike wer iepen gean.

It bedriuw seit dat it in fûst meitsje wol en opkomme wol foar de belangen fan de fitnessbrânsj. It koart pleit dat Big Gym oanspand hat tsjin de Steat tsjinnet nije wike woansdei.