Ek yn Fryslân heger stjertesifer, mar noch leger as grypweach fan 2018

Oant no ta springt de wike fan 6 april derút mei it oantal stjergefallen, dat komt hast wis troch it coronafirus. Mar yn maart 2018 lei it stjertesifer wikenlang dochs heger as no. En dat lei oan de gryp fan doe.

Oan de sifers fan de lêste pear wiken is te sjen dat it coronafirus minder om him hinne slacht, want dy lizze op sawat itselde nivo as ferline jier om dizze tiid. It CBS hâldt by de lêste sifers noch wol in slach om de earm omdat noch net alle stjergefallen al trochjûn binne.