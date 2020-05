Omrop TIP: jongerein en âlderein ûndersykje inoars libben yn ‘Belibje myn dei’

Yn de earste ôflevering folget de krekt pensjonearre Ritsko van Vliet it middelbereskoalfamke Sophia Lautenbach. "Wat bysûnder om in dei út it libben Sophia mei te meitsjen", seit Van Vliet. "Fan moarns oant jûns mei yn it dwaan en litten fan in puber, dy kâns krigest net sa gau."

De dei begjint op skoalle. Is dat foar Van Vliet noch werkenber of is it folslein feroare? "Sy docht no middelber ûnderwiis, dat wie foar my 52 jier lyn. Wat fansels opfalt is dat sy alles online docht. Op har skoalle, Comenius @Forum, giet alles mei de laptop. Ik kom noch út de skoaltiid mei de kroantsjepinne. Ik hie in notysjeblok by my, dy haw ik mar yn 'e tas hâlden."

Noch in ferrassing

Nei in drege skoaldei hat Sophia noch in ûnferwachte ferrassing foar Van Vliet op it programma stean. "Dy sil ik no mar net priisjaan, mar ik moast sportklean meinimme. Dat tinkst oan turnjen, hockey of in oare sport. Mar dat waard hiel wat oars. De ôfsluting by har thús fûn ik ek hiel bysûnder. Noch wat fan har famyljelibben meimeitsje. Ik soe sa wer ris in dei meirinne wolle. Moai libben, noch sa ûnbefongen."