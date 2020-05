Roozemond: "Financiële situatie SC Heerenveen minder nijpend dan bij Groningen"

Hearrenfean hie noch thúswedstriden spylje sillen tsjin RKC, Emmen en PSV. Dat giet net troch. En foar takom seizoen is it noch mar de fraach hoe't it komt: wannear is de earste wedstriid en wannear kin der wer publyk by de wedstriden wêze? Dochs kinne supporters no al in seizoenskaart ferlingje of oanfreegje foar takom seizoen. "Dat is de loyaliteit waar we het altijd over hebben", seit foarsitter Cees Roozemond.

Namme op 'wall of fame'

Minsken dy't foar takom seizoen in seizoenskaart nimme, krije in voucherboekje en se kinne har namme op de wall of fame krije, as se dat wolle. "Dan worden ze gekenmerkt als supporter die de club steunde in een moeilijke tijd. We laten zien dat we de fans hard nodig hebben."