Spesjale besite fan Epke oan Nij Smellinghe

De kado-aksje is in insjatyf fan fersekerder De Friesland. Dy hiene oare jierren ek omtinken foar dizze spesjale dei, mar dat gie doe noch mei nominaasjes. Dat hoechde no net, want alle 25.000 ferpleechkundigen krije yn dit bysûndere jier in attinsje.

De ferpleechkundigen wurkje rûnom yn de provinsje by 150 Fryske soarchynstellings.

Kaarteset

Epke Zonderland is al inkele jierren ambassadeur fan de fersekerder, fandêr dat hy de pakketsjes útdiele mocht. It giet om in spesjale set kaarten. Direkteur Steven Hofenk leit út dat de kaarten yn in tiid fan fisike ôfstân helpe kinne, om tichterby inoar te kommen. "Het krijgen of versturen van een kaartje is een klein maar mooi gebaar."