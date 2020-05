Soad belangstelling foar besite Talma Hûs: kommende dagen folboekt

It Talma Hûs yn Feanwâlden makket him klear foar de earste besite dy't dêr wolkom is. Acht wiken lang wiene alle ferpleechhûzen yn Nederlân ticht fanwegen it coronafirus. It Talma Hûs is no it earste ferpleechhûs yn Fryslân dat foarsichtich iepen mei, as ûnderdiel fan in proef. De belangstelling is grut.