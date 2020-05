Besite oan Talma Hûs kin hast los, sûnder pleksyglês: "Dat is sá belangryk"

No't der wer in bytsje besite wolkom is - ien fêste gast foar elke bewenner - wurdt de situaasje wer in bytsje normaler. Der komt bygelyks gjin pleksyglês yn de besikersromte. "Gelokkich net. Dat is ek it doel hjirfan. Dat je elkoar wer oansjen kinne, dat je elkoar wer rûke kinne. Elkoar yn de earms slaan mei noch krekt net, mar dat der gjin pleksyglês komt is sá belangryk."

Minsken moatte wol mûlkapkes op dwaan. "Dan sjocht it der wol oars út as normaal, dus de praktyk moat útwize hoe't dêrop reagearre wurdt. Mar we binne yn alle gefallen bliid dat it sa kin."

Woansdei om 10:00 oere stiet de earste besiker foar de doar.