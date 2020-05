Jachthavens Waadeilannen freed wer iepen

It beslút om de havens wer te iepenjen, wurdt mei bliidskip ûntfongen op de eilannen, sa seit Jook Nauta fan Texel, wurdfierder foar alle waadhavens. "Alleen de wat kleinere schepen zullen misschien wat langer thuisblijven."

Der binne minder plakken beskikber, fanwege de 1,5 meter ekonomy. "Wij moeten ervoor zorgen dat de gasten die komen, ook hun afstand kunnen houden." De oantallen dy't yn de havens lizze kinne ferskille noch wol tusken de ferskate havens. Sa binne de havens fan Skier en It Amelân bygelyks in stik lytser as de oaren.

De minsken dy't de Waadeilannen mei de boat besykje wolle, moatte harren in dei yn it foar melde, sadat de havens in goed idee hawwe fan hoefolle boaten en minsken der binne.