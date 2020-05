Aldste ynwenster fan Harns stjert fan iensumens, skoansoan fertelt

Op 10 maart giet frou Esveld-Visser nei binnen. Berêste, net wittende dat op 12 maart it ferpleechhûs op slot gean soe en de famylje har net mear yn it echt moetsje kin. Op fêste dagen stiet Frans Postmus mei syn frou te wiuwen nei (skoan-)mem. Postmus tinkt net dat se it sjocht fan de earste ferdjipping ôf, mei har 103 jier.

"It licht was út die ogen weg"

Postmus wol it ferhaal fertelle. Hy hat it der dreech mei. It fielt as hat er net genôch syn bêst dien en dat fret oan him. Syn grutte eagen sjogge in oare kant út. Hy begjint te fertellen oer it momint dat se foar it earst oan it fideobeljen wiene. Frou Esveld-Visser tocht dat it in foto wie en begrypte der net in soad fan. Postmus skrikt fan wat er sjocht. "Se had altyd veul licht in har ogen, it licht was út die ogen weg."

Fuort nei it fideobeljen giet er it petear oan. It is dan freedtejûn. Op moandeitejûn kin er mei de dokter om tafel. Mar beide petearen feroarje neat oan de situaasje; frou Esveld-Visser mei gjin besite ûntfange. Dat binne de protokollen. Soan Frans: "Har enige medisyn sit hier naast my, dat is har dochter, har seun, har beppesizzers."

Net mear ite

Yn it dossier hat Postmus dan ek al sjoen dat skoanmem net mear yt en har medisinen net mear nimt. Hy warskôget dat as se net delkomme meie skoanmem binnen tsien dagen wei is. Hy wit as gjin oar hoe't skoanmem altyd genietsje koe as der minsken del west hiene doe't se noch selsstannich wenne. Dan belle se jûns om te fertellen fan wa't se besite hân hie. En dat se noch lekkere oaljekoeken hân hiene. Se libbe dêrfoar. Besite. Kontakt. Minsken.