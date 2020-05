LIVEBLOG: Utbraak yn AZC liket ta te fallen

Goeiemoarn! It is tiisdei 12 maaie. Wolkom by dit liveblog oer it coronafirus. Dit wie it wichtichste nijs fan moandei:

Der binne yn Fryslân 63 minsken ferstoarn oan it firus, en der binne 561 besmettingen fêststeld;

Talma Hûs yn Feanwâlden iepenet fan woansdei 13 maaie ôf foarsichtich wer de doarren foar besite;

Der binne noch seis azc-bewenners yn Snits posityf test op coronafirus; yn totaal dus 28;

Rederij Doeksen fart fan 1 juny ôf de maksimale tsjinstregeling;