LIVEBLOG: Trije nije positive tests

It fertrouwen yn de oanpak fan de oerheid tsjin de corona-útbraak is minder wurden. Earst hie sa'n 70% fan de Nederlanners dêr fertrouwen yn, no is dat noch 63%. Dat is de útkomst fan in peiling fan advysburo Citisens.

Rûtekaart

De measte minsken binne posityf oer de rûtekaart fan it kabinet om de maatregels te ferromjen, 70% fynt dat goed. Sa komt der perspektyf en wat mear lucht. Ek foar it iepenjen fan de middelbere skoallen is in soad stipe. It iepenjen fan terrassen fynt 56% goed, by bioskopen is dat 51%.

De kommunikaasje fan de oerheid kin noch op 66% stipe rekkenje, dat wie 76%. De oerheid moat mear kommunisearje oer mûlkapkes, fine in protte minsken.

Ekonomy

Goed trijekwart fan de ûnderfrege minsken makket him soargen oer de gefolgen foar de ekonomy, mar mar in kwart hat soargen oer de eigen baan of it eigen ynkommen.