Coronanijs 12 maaie: Mear pasjinten sûnder corona as mei corona op intensive care

De Tweede Kamer en minister Slob fan Underwiis kinne it net iens wurde oer it eineksamen yn it fuortset spesjaal ûnderwiis. Dat is de oplieding foar bern mei in lichaamlike of psychyske beheining op in middelbere skoalle.

Slob wol dat dy learlingen eineksamen dogge, yn de foarm fan in mûnling eksamen. In grutte mearderheid fan de Keamer wol dat net. Moarn komt der in spoeddebat oer it ûnderwerp.