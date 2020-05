Bysûndere en kostbere Fryske klok stellen út Oeriselsk kastiel

Ut ûndersyk docht bliken dat de dieders it kastiel binnenkaam binne troch oan de achterkant fan it pân in lûk te forsearjen. It giet neffens de plysje om maksimaal trije dieders.

Hoewol't de ynbrekkers it alarmsysteem fan it kastiel aktivearren, wiene de ynkringers de plysje te rap ôf. Se binne flechte mei in wein dy't fierderop parkearre stie. Ek yn de omjouwing fan it lângoed waard gjinien oantroffen.

Klok

De meiname klok is kostber, unyk en goed dokumintearre. It heart al iuwen by it kastiel. It giet om in Hollânske tafelklok, yn 1790 makke troch de Fryske klokmakker Johannes Andriesse fan Grou. Hy is de âldst bekende klokmaker, skriuwt Dorpsarchief Grou. Fan him is bekend dat hy de earste klokmakker yn Fryslân wie dy't neist stuoltsjes- en tafelklokken, de sturtklok yn 'e hannel brocht. Syn soan en bernsbern wiene ek klokmakkers.

Kastiel Twickel is der bot troch oandien: "De klok moet terug!", skriuwe se op Twitter.