Fûgelbeskerming net bliid mei Poiesz: "Als ons logo wordt gebruikt, wil je daarvan op de hoogte zijn"

"Gisteravond kreeg ik het doorgestuurd van iemand, die zei: goh, weten jullie hiervan en wat wat vinden jullie hiervan?", leit Kees de Pater fan de Fûgelbeskerming út. De organisaasje wist neat fan de advertinsje, mar harren logo wurdt der wol yn brûkt en der stiet yn dat der jild nei harren ta giet. "Maar dat klopt dus niet. Als ons logo wordt gebruikt, wil je daar natuurlijk van op de hoogte zijn."

Ekstra pynlik fynt de Fûgelbeskerming it dat yn de advertinsje stunt wurdt mei fleisprodukten dêr't de organisaasje syn namme net oan ferbine wol. De Pater: "Als het nou een product was dat ten goede komt aan de weidevogels, dan is het een ander verhaal. In dit geval is er geen directe link."

Weide Weelde

De donaasjes ôfkomstich út de advertinsje gean nei in fûns fan it suvelmerk Weide Weelde, dat him ynset foar de beskerming fan greidefûgels. De Fûgelbeskerming is allinnich belutsen by de beoardieling fan de projekten om greidefûgels te beskermjen dy't út it fûns fan Weide Weelde finansiere wurde. "Het geld komt wel ten goede aan natuurprojecten, maar het is niet direct naar ons toe."

De Fûgelbeskerming lit it hjir no by, mar wol absolút net dat it wer bart. "Dat hebben ze bij Poiesz nu begrepen. Wij hebben geen zin om een of andere procedure te beginnen, want daar hebben de weidevogels ook niks aan. Maar zoiets moet niet nog een keer gebeuren", beslút De Pater.

Gjin reaksje

We ha ek besocht in reaksje fan Poiesz te krijen, mar dat is oant no ta noch net slagge.