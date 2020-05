Cambuur-earefoarsitter Ype Smid: "Die Gudde is een soort autist en totaal ongeschikt"

Earefoarsitter

Smid wie fan 2010 oant en mei 2018 foarsitter fan de ried fan kommissarissen fan Cambuur. By syn ôftreden is er beneamd ta earefoarsitter. Dat hâldt yn dat er op de hichte steld wurdt troch de direksje oer guon saken, sa as bygelyks de ûntwikkeling fan it stadion.

"Ik zeg ook wel wat ik ervan vind. Maar uiteindelijk ligt het toch wel bij de huidige leiding. Ik probeer daar wel in alle redelijkheid mee om te gaan; ik wil niet over mijn graf heen regeren. Maar, je hebt er wel belang bij dat de club niet terug komt in de situatie hoe 'ie was." Soe er net werom wolle? "Nee, ik mis het voorzitterschap niet. Het heeft acht jaar heel wat gevergd."

Wat dat oanbelanget kinne je in parallel lûke mei SC Hearrenfean. Riemer van der Velde wie dêr, wol fiiftjin jier langer, foarsitter en is dêrnei ek earefoarsitter wurden. Van der Velde sit ek net ferlegen om in miening. Smid: "Ik heb altijd een heel groot respect voor Riemer van der Velde. Ik ben bijna acht jaar voorzitter geweest, hij heeft het 23 jaar gedaan. Hij heeft het stadion gerealiseerd, hij heeft van Heerenveen wel de club van Friesland gemaakt. Hij heeft Cambuur wel tig jaar overruled."