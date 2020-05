Noch seis azc-bewenners posityf test op coronafirus; yn totaal 28 besmettings

Moandei 4 maaie waard by in manlike bewenner fan it azc in besmetting mei it coronafirus fêststeld. Freed rûn dat oantal op ta 22 nei't hûndert persoanen test wiene. It sintrum waard freed fuortdaalks sletten.

Yn it sintrum wenje likernôch 450 minsken, in groep fan 98 asylsikers wie earder al út it sintrum fuortgien. Alle bewenners dy't der de ôfrûne tiid ferbleaune, binne test, ek as se gjin klachten hiene. "Een aantal bewoners is niet getest, omdat zij niet op de locatie aanwezig waren. Zij verblijven elders, ruim vóór een eerste azc-bewoner met het coronavirus besmet bleek te zijn. Sinds 16 maart is de wekelijkse meldplicht in het azc opgeschort en zijn de scholen gesloten; verschillende bewoners zijn hierdoor naar familie of vrienden buiten het azc gegaan", seit lokaasjemanager Benny Schonewille.

Ek 40 meiwurkers fan it azc binne test. Ien personielslid waard posityf test. Dizze persoan wie freed al bekend en sit no thús.

Isolaasje moandei om 18.00 oere foarby

Yn totaal binne der no dus 28 azc-bewenners posityf test op it coronafirus. Dizze minsken binne mei harren famylje en húsgenoaten yn karanêne pleatst op oare lokaasjes, meldt lokaasjemanager Benny Schonewille. "Op de locatie(s) waar zij heen gaan, zullen zij verder in isolatie blijven tot duidelijk is dat er geen verdere besmetting kan plaatsvinden. Voor de overige bewoners van het azc wordt om 18.00 uur de isolatie opgeheven."

Schonewille: "Voor de azc-bewoners is het een spannend weekend geweest. Op enkele incidenten na was de sfeer desondanks erg goed, mensen begrepen het belang van de isolatie. Daar ben ik erg trots op. Ook op alle medewerkers; er is een prestatie van niveau neergezet. Nu is men erg opgelucht dat helder is wat er aan de hand is." De minsken dy't nei in oare lokaasje gean, keare nei de isolaasjeperioade werom nei it azc yn Snits.

Spesifike omstannichheden

"In dit specifieke geval hebben we een hele groep getest, ook zonder klachten. Dat heeft te maken met het specifieke geval van een azc, waar er sprake is van een taalbarrière en andere omstandigheden", leit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân út. "We zien aan het lage vindpercentage dat de verspreiding meevalt. Het heeft gelukkig anders uitgepakt dan gevreesd en dat is geruststellend voor de omgeving."

Boargemaster is ferromme

Boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân is ferromme dat de útbraak tafalt: "Freed hie ik de ferwachting dat der mear besmettings wêze soene. Ik fûn it in ferstannige maatregel fan de GGD, de Feilichheidsregio en it COA om troch te pakken mei in previntive karantêne."

Minsken yn de omjouwing fan it azc reagearren fan it wykein neffens de boargemaster begrypfol. "Dêr ha ik wurdearring foar, want it wie in swiere maatregel. Ik ha ek heard dat der minsken binne dy't har soargen makken. Dat begryp ik en ik wol sizze dat de situaasje yn ús regio ûnder kontrôle is. As minsken net besmet binne, binne sy like frij as elkenien yn Nederlân, binnen de beheinings dy't elkenien hat."