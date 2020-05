Ek skoalle neist asylsikerssintrum Snits gewoan wer iepen

De bern wiene der wiis mei dat se wer los koene. Thomas (11): "Ik vond dat thuiswerken maar niks. Ik kon me niet goed concentreren." Hy hopet dan ek dat it op skoalle in stik rêstiger is. Neffens Juf Olga Schuil sil dat fêst wol klear komme no't mar de helte fan de skoalle tagelyk oanwêzich is.

"Dat betekent natuurlijk wel dat ze ook niet al hun vriendjes en vriendinnetjes weer kunnen zien op school. Daarom beginnen we vandaag ook met een bijzondere opdracht. De kinderen van vandaag schrijven een brief aan de kinderen van morgen en aan het eind maken we ook nog een film zodat ze elkaar toch kunnen zien."