Talma Hûs in Feanwâlden als eerste Friese verpleeghuis weer open voor visite

De proef wordt gedaan in het Talma Hûs omdat die locatie goede faciliteiten heeft om visite weer veilig mogelijk te maken, voor bewoners, bezoekers én het personeel. Er is in het verpleeghuis ook niemand besmet met het virus.

Strenge voorwaarden

De visites zijn wel onder strenge voorwaarden. Alle eerste contactpersonen van de bewoners worden hier maandag over geïnformeerd. De familie van de bewoners wordt gevraagd één vaste bezoeker aan te wijzen. Die kan zich online inschrijven voor een visite. Er komen zeven dagen in de week visitemomenten tussen 10.00-12.00 uur, 14.00-17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur.

De visite is in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte en duurt maximaal 45 minuten. De bezoekers desinfecteren de handen als zij naar binnen toe gaan en als ze het Talma Hûs weer verlaten. Binnen worden looproutes gemaakt om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden. Na elke visite wordt de bezoekersruimte schoongemaakt. Bezoekers mogen vanzelfsprekend geen klachten hebben als hoesten, keelpijn, neusverkoudheid en koorts.

Zes weken geen visite

KwadrantGroep zegt blij te zijn voor de bewoners en hun familie dat zij elkaar weer in het echt kunnen zien. Ruim zes weken mochten de bewoners geen visite ontvangen en dat was voor hen en hun familie zwaar.

Als de voorzichtige visiteregeling goed werkt, is de bedoeling dat met ingang van 25 mei meer verpleeghuizen beperkt visite toelaten. Ht kabinet neemt hierover nog een definitief besluit. In alle andere verpleeghuizen van KwadrantGroep en in Fryslân blijft het visiteverbod voorlopig van kracht. Contact via videobellen en 'babbelboxen' is bij veel woon-zorgcentra wel mogelijk.