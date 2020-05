Ferhalen fan Tresoar op dicht en film

Dizze wike hawwe de wurdkeunstners Dichter Bij Leeuwarden tegearre mei it Frysk film- en mediaplatfoarm New Noardic Wave de earste animaasjefideo online setten, It giet oer Joadske ûnderdûkersbern yn de Twadde Wrâldoarloch. Dêroer is op it stuit in útstalling yn Tresoar, mar fanwegen de coronamaatregels komme der gjin besikers.

Folle mear online

Neffens inisjatyfnimmer fan Schatzoekers, Annemarie Lindeboom, kinne noch folle mear tentoanstellingen en ferhalen fan Tresoar yn keunstfoarm online. Se fynt it skande dat dy net mear oandacht krije.

"Ik wist eins hielendal net dat hjir sokke moaie ferhalen en útstallingen wiene. Wat skande dat net mear minsken dat witte. Foaral fan myn leeftiid. Wylst it belangryk is om te witten en it jout betsjutting oan dyn Fryske roots. Dus doe tocht ik: dit moatte we faker dwaan."