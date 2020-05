Fiifhûndert hantekens foar feroarjen namme Boargemaster Krijgerplein op De Lemmer

It plein krige syn namme yn 1958. Doe wie it oardiel dat boargemaster Krijger net 'fout' west wie yn de oarloch, mar wol 'foute' dingen dien hat. Hy hat doe in foarriedige straf fan in healjier krigen. In dokumentêre fan Omrop Fryslân brocht dizze saak wer oan it rôljen.

"Ut de stikken dy't wy tastjoerd krigen ha fan minsken dy't dizze útstjoering sjoen ha, docht bliken dat hy listen ûndertekene hat om minsken ekstra yn de gaten te hâlden", fertelt Hendrik Bootsma fan De Lemmer. "Der binne al jierren minsken dwaande om de namme fan it plein te feroarjen, wat mar net slagget. Wy fine dat no it momint is om hjir wat oan te dwaan. Wy binne fan plan om troch te setten."

Ek Frits Barend set him yn om de namme fan it plein te feroarjen. Ek is der kontakt west mei de gemeente De Fryske Marren. Bootsma: "De petysje rint noch. Wy ha ek posters makke dy't minsken foar harren raam hingje kinne. Wy dogge der alles oan om dizze namme fuort te krijen. Wy hoopje dat wy aanst wat fan de gemeente hearre." Neffens Bootsma soe de namme feroare wurde moatte yn de Oude Markt.

De bal leit no by it kolleezje fan de gemeente De Fryske Marren.