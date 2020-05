Trije dieders probearje man te berôvjen by appartemintekompleks

Neffens de plysje is de man mei in mes bedrige en easken de trije dieders jild. Der ûntstie rûzje en de man rekke ferwûne oan syn gesicht. Hy koe wol in shirt fan ien fan de dieders stikken lûke.

It slachtoffer koe de gesichten fan de dieders net sjen. Doe't er om help rôp, naaiden de trije mannen út. Meiwurkers fan de ambulânse ha it gesicht fan it slachtoffer behannele, wêrnei de plysje syn ferklearring opnimme koe. It is net bekend wat der krekt bútmakke is.