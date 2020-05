Folle aginda's by de kappers nei wikenlange sluting fanwege corona

Ek op It Hearrenfean is der folop drokte

Wethâlder Hans Broekhuizen fan de gemeente Hearrenfean siet moandeitemoarn om 06.30 oere al yn de kappersstoel by kapper de Vos. "Ik vind het wel fijn om weer bij de ondernemers langs te gaan. Er zijn veel ondernemers waar het niet goed mee gaat, maar ook ondernemers waar het heel goed mee gaat. Ik was onlangs bij een fabrikant van plexiglas, die maakt gouden tijden door. Het is niet alleen kommer en kwel."

Dochs is Kapper de Vos bliid dat de kapperssaak wer iepen mei. "Wy binne acht wiken ticht west. Dat giet jo net yn de kâlde klean sitten. Wy ha acht minsken oan it wurk. Benammen yn it begjin wie it hiel spannend hoe't it him ûntwikkelje soe. Gelokkich hiene wy noch in potsje en mei subsydzje fan it regear ha wy it rêde kinnen."

De ôfrûne dagen stie de telefoan readgloeiend yn de kapperssaak. "Fandêr dat wy ek sa betiid iepen binne moandei", leit de Vos út. "Wy binne fuort nei seis oere begong, dogge der in ekstra keapjûn by en meitsje lange dagen. Sa besykje wy in finansjele ynhelslach te meitsjen."