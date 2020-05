LIVEBLOG: Talma Hûs yn Feanwâlden wer iepen foar besite; 28 besmettings yn azc Snits

Der binne noch seis minsken posityf test op it coronafirus yn it asylsikerssintrum fan Snits. Dat makke GGD Fryslân moandeitemiddei, tegearre mei it azc en de boargemaster fan Súdwest-Fryslân, bekend op de parsekonferinsje oer de corona-útbraak yn it azc. Earder waard bekend dat 22 minsken dêr besmet binne mei it firus. It sintrum waard op slot set en fan it wykein waard in grut part fan de bewenners test.

Yn totaal binne der no dus 28 azc-bewenners posityf test op it coronafirus. Dizze minsken binne mei harren famylje en húsgenoaten yn karanêne pleatst op oare lokaasjes, meldt lokaasjemanager Benny Schonewille.

Yn it sintrum wenje likernôch 450 minsken, in groep fan 98 asylsikers wie earder al út it sintrum fuortgien. Alle bewenners dy't der de ôfrûne tiid ferbleaune, binne test, ek as se gjin klachten hiene. Ek 40 meiwurkers fan it azc binne test. Ien personielslid waard posityf test. Dizze persoan wie freed al bekend en sit no thús.