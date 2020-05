'Hurdfytser Pieter Weening tekenet kontrakt by Trek-Segafredo'

De 39-jierrige Weening sil op koarte termyn in kontrakt ûndertekenje. Troch fertraging by it bûn UCI, fanwegen it coronafirus, is dat noch net bard.

Ploechgenoaten

By Trek-Segafredo komt de Fries ûnder mear by Bauke Mollema en Koen de Kort te fytsen. Ek Vincenzo Nibali, Richie Porte en wrâldkampioen Mads Pederson sitte yn de ploech.