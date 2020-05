Camperferhier komt mar net op gong dit jier

By Kruisinga Camperverhuur yn Jirnsum stiet de garaazje fol. "Gewoanwei stean der noch mar in oantal. It seizoen begjint yn april, mei de peaskedagen. Mar dat foel fuort en sûnt doe reint it annulearrings."

Je soene sizze dat in camper no ideaal is foar in fakânsje, ek yn eigen lân. Kloppet, seit Douwe Kruisinga. "It probleem bliuwt allinnich it leegjen fan it gemyske toilet. De toiletgebouwen binne ticht dus dat kin net."

Foarse strop

It is in foarse strop foar de Kruisinga's. Krekt lykas boatferhierders wurde yn de winter alle ynvestearringen dien en de auto's klearmakke foar de simmer. It jild dat dêr yn stutsen is, kin net werom fertsjinne wurde.