It Sint Christophorilien: boek oer âldste lien fan Fryslân

It Sint Christophorilien is ien fan de âldste lienen yn Fryslân. Dit jier bestiet it 540 jier. Reden om in boek te skriuwen oer it lien dat minsken finansjeel stipet by in stúdzje. Tom Harkema is ien fan it neiteam fan de oprjochter fan it Sint Christophorilien. Hy makke in boek oer de skiednis en portrettearre tolve minsken dy't mei help fan it lien harren libben mei in stúdzje ferrike koene en dêrmei in bydrage leverje oan de maatskippij.