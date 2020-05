SC Cambuur ropt supporters op om tongersdei flagge út te stekken

SC Cambuur (gewoan 🏠) @SCCambuurLwd

🚩 Hijs de vlag, want #CambuurKomtEraan! Aanstaande donderdag op de dag van de uitspraak willen we het geel-blauw overal zien wapperen! Koop daarom nu deze speciale vlag voor slechts € 19,64 en steun de club in de strijd voor rechtvaardigheid! 💛💙 ➡️