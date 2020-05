Brân útbrutsen yn bedriuwsloads Wytmarsum

De brânwacht hie al gau troch wêr't de brân útbrutsen wie en wist foar te kommen dat it fjoer oersloech nei oare bedriuwsunits. Yn ûngefear in oere wie de brân ûnder kontrôle en nei ynspeksje fan it gebou koe de brânwacht werom nei de kazerne.

It is net bekend hoe grut oft de skea is yn de loads. Yn it gebou sit ûnder oare in fytsewinkel.