Ungelok yn Dokkum: botsing motorrider en bestelbus

De helptsjinsten hawwe earste help ferliend. Sawol de bestjoerder fan de motor as in passazjier binne behannele troch ambulânsepersoniel.

De oarsaak fan it ûngelok leit nei alle gedachten by in foarrangsflater. Troch de botsing hawwe de motor en de bestelbus flink wat skea oprûn. De krusing waard tydlik ôfsletten.