Omrop TIP: Fries om utens blaast wûndermotor nij libben yn

In motor dy't op jarre rint en fierder wurket op basis fan in prinsipe dat Johannes Wardenier yn de jierren tritich al betocht hat. It klinkt net al te logysk, mar de Fryske útfiner om utens, Willibrord van der Weide, claimt dat it kin. Sterker noch, yn Oekraïne soe hy mei in yngenieur al in wurkjend prototype makke ha.

Utfiningen

Van der Weide, dy't berne is yn Boalsert, hat ûnder mear wurke oan útfiningen foar de suvel en de ûntwikkeling fan dongstoffen op basis fan waai. Hy is al jierren ynteressearre yn de saneamde 'brânstofleaze motor', dy't Wardenier yn de jierren tritich wrâldferneamd makke.

Yn Wolvegea soe in grutte fabryk delset wurde om syn motoaren te bouwen. Mar dat is der nea fan kaam om't Wardenier nei in gesticht brocht waard en syn model, neffens de ferhalen, troch 'hege hearen' meinaam waard en nea weromfûn is. Sa is it ferhaal fan Wardenier altyd in mystearje bleaun.