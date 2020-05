Mem Grytsje Bakker kin nei wiken har handicapte soan Rindert wer sjen

Ek Rindert begrypt neffens mem hiel goed dat er net siik wurde moat. Mar corona mei om him wol de beam yn. It deiritme en de struktuer is fuortfallen. Ek al is 'Te Plak' yn Damwâld dêr't er no twa jier wennet it beste plak om te wêzen, fine se. Hy hat der alle romte en der wurdt hiel goed op him past. Der wurde gauris filmkes pleatst op Facebook. Dat moat de sjogger riede watfoar ferske oft Rindert spilet op it keyboard. Want ja, muzykles, deibesteging, wykeins nei heit en mem, it giet allegearre net troch.

De moeting

"Hawwe se dy al ferteld fan fan 'e middei?". Rindert wit wat der barre sil. Yn de tún meie heit en mem nei wiken lang mekoar net sjoen te hawwen delkomme. Mar wol op ôfstân fansels. Hy hat der 'supersin oan' seit er en syn gesicht strielet. "We kinne wol even in bakje kofje drinke ofsa?", freget Rindert ûnder it fideobeljen. "Ha jim der dan wat lekkers by?", freget heit werom.

Entûsjast as Rindert is, freget er ús ek op 'e kofje. Mar der meie hiel begryplik gjin ekstra minsken by wêze, dus se filmje sels hoe't dat giet. Op in bankje leit in kadoke klear. Want ja, it is ek memmedei dit wykein. Rindert hat it sels makke en sjocht grutsk hoe't mem it útpakt. "Oars soe mem dy in dikke tút jaan, mar we dogge it no mar sa", seit Grytsje Bakker en se blaast in tút nei him ta.

Besjoch hjirûnder de moeting: