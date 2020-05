UPDATE: Brân oan de Bleeklaan yn Ljouwert ûnder kontrôle

Meardere auto's fan de brânwacht waarden oproppen en setten útein mei it bestriden fan it fjoer. Neffens de brânwacht wiene der gjin minsken yn it gebou oanwêzich. Der kaam wol flink wat reek frij by de brân.

Om 18.00 oere hinne wie de brân ûnder kontrôle. Hoefolle skea der krekt is, is net dúdlik.

Besjoch hjirûnder koarte bylden fan de brân: